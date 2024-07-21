"С ним покончено": Тренер потенциального соперника Ломаченко жестко отреагировал на его планы

Наставник Джервонты оценил нежелание Василия выходить в ринг в этом году.

Кенни Эллис, тренер чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса, прокомментировал информацию о том, что обладатель титула IBF Василий Ломаченко не хочет драться с его подопечным и больше не собирается выходить в ринг в этом году.

По мнению наставника американского боксера, потенциальному сопернику нужно завершить карьеру.

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"Если Ломаченко не мотивирует возможность стать лицом бокса, тогда его команда должна повесить его перчатки туда, где он больше никогда не сможет их достать. С ним покончено", - написал Эллис в Instagram.

Ранее Шакур Стивенсон спрогнозировал, кто победит в бою Ломаченко - Дэвис.

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