iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"С ним покончено": Тренер потенциального соперника Ломаченко жестко отреагировал на его планы

Наставник Джервонты оценил нежелание Василия выходить в ринг в этом году.
Сегодня, 11:48
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Кенни Эллис, тренер чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса, прокомментировал информацию о том, что обладатель титула IBF Василий Ломаченко не хочет драться с его подопечным и больше не собирается выходить в ринг в этом году.

По мнению наставника американского боксера, потенциальному сопернику нужно завершить карьеру.

Читай также: "Нет мотивации": Менеджер Ломаченко сделал громкое заявление о его будущем

"Если Ломаченко не мотивирует возможность стать лицом бокса, тогда его команда должна повесить его перчатки туда, где он больше никогда не сможет их достать. С ним покончено", - написал Эллис в Instagram.

Ранее Шакур Стивенсон спрогнозировал, кто победит в бою Ломаченко - Дэвис.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джервонта Дэвис

Статьи по теме

"Нет мотивации": Менеджер Ломаченко сделал громкое заявление о его будущем "Нет мотивации": Менеджер Ломаченко сделал громкое заявление о его будущем
"Создаст проблемы": Стивенсон спрогнозировал, кто победит в бою Ломаченко - Дэвис "Создаст проблемы": Стивенсон спрогнозировал, кто победит в бою Ломаченко - Дэвис
Остин официально презентовал Сватка – украинец вышел на поле с украинским флагом Остин официально презентовал Сватка – украинец вышел на поле с украинским флагом
Подешевевшие футболисты: Киммих расположился на первом месте, еще четыре игрока Баварии - в десятке Подешевевшие футболисты: Киммих расположился на первом месте, еще четыре игрока Баварии - в десятке
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров

Последние новости

Украина14:45
Остин официально презентовал Сватка – украинец вышел на поле с украинским флагом
Европа14:30
Подешевевшие футболисты: Киммих расположился на первом месте, еще четыре игрока Баварии - в десятке
Европа13:50
Подорожавшие футболисты: Ямаль вырвался в лидеры, английская тройка идет следом
Европа13:27
РБ Лейпциг готов отпустить Ольмо, несмотря на истекший срок действия клаусулы
Лига Чемпионов13:23
Экс-игрок Шахтера дал несколько советов Партизану перед матчем с Динамо в Лиге чемпионов
Европа12:55
Забарный продлил контракт с Борнмутом
Украина12:45
"Пошел бы туда пешком": Копоплянка признался, в каком клубе хотел закончить карьеру
Другие страны12:45
Интер Майами ярко поздравил Месси с завоеванием 45-го трофея в карьере
Европа12:34
Еще один саудовский клуб пытается убедить Манчестер Сити продать Эдерсона
Формула 112:20
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK