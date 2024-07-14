"Создаст проблемы": Стивенсон спрогнозировал, кто победит в бою Ломаченко - Дэвис

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон поделился прогнозом на возможный поединок Василия Ломаченко и Джервонты Дэвиса, которые владеют поясами IBF и WBA соответственно.

По мнению американского боксера, фаворитом этого противостояния является его соотечественник.

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"Мне нравится "Танк". Я думаю, что он моложе, свежее и сильнее.

Мне кажется, что Ломаченко создаст ему определенные проблемы, но я отдаю предпочтение Дэвису", - сказал Стивенсон в комментарии Fight Hub TV.

Ранее стало известно, почему Ломаченко отказал Стивенсону.

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