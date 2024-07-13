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Портер назвал фаворита боя Ломаченко - Дэвис

Эксперт оценил форму украинца на данный момент.
Сегодня, 07:24
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира Шон Портер поделился мнением по поводу поединка Джервонты Дэвиса и Василия Ломаченко.

По словам эксперта, у американца достаточно опыта, чтобы победить представителя Украины.

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"Я знаю, что люди уже пытаются раскрутить бой Ломаченко с Джервонтой Дэвисом или Шакуром Стивенсоном. Они будут говорить, что "старый Ломаченко вернулся", что это лучший Лома. Это не старый Лома. Это лучшая его версия на сейчас. В какой-то мере это лучший Ломаченко, просто исходя из того, насколько он умный.

Сейчас это равный бой, но я склоняюсь в сторону Дэвиса, поскольку я видел все, что делает "Танк". И дело не только в этом. Мне кажется, что у теперь у него есть опыт, чтобы выйти против Ломаченко", - приводит слова Портера Yardbarker.

Ранее Хирн сделал прогноз на бой Ломаченко - Дэвис.

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