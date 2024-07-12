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Хирн сделал прогноз на бой Ломаченко - Дэвис

Специалист выделил два исхода титульного поединка.
Сегодня, 17:23
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Авторитетный промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу поединка между чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом и обладателем титула IBF Василием Ломаченко.

Специалист считает, что американец досрочно победит представителя Украины.

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"Это хороший бой. Дэвис захватывающий, но он проигрывает много раундов. Он проигрывал раунды Фрэнку Мартину, Исааку Крусу и Райану Гарсии. Он будет проигрывать раунды Ломаченко, но и он сейчас немного истерзан войной, чтобы продержаться 12 раундов с Дэвисом. 

У Ломы отличный боксерский интеллект. И, как я сказал, "Танк" будет проигрывать раунды Ломаченко. Вопрос в том, сможет ли Дэвис добраться к нему до конца поединка. Я думаю, что сможет, но мне кажется, что это солидный бой.

Ломаченко будет вести по очкам после шести раундов. Может быть, он будет впереди после десяти раундов. Если бой пройдет всю дистанцию, то я отдам предпочтение Ломаченко. Но я просто думаю, что этого не произойдет", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее была названа потенциальная дата боя Ломаченко - Дэвис.

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