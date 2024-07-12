Роберт Гарсия назвал фаворита боя Ломаченко - Дэвис

Авторитетный тренер Роберт Гарсия поделился ожиданиями от потенциального боя чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко против обладателя титула WBA Джервонты Дэвиса.

По словам специалиста, американец фаворит, но представитель Украины может совершить сенсацию.

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"Я люблю Ломаченко, но Дэвис просто слишком силен для него, ведь он намного моложе. Возможно, мы уже увидели все лучше, что есть у Ломаченко. Но я люблю Лому. Пять лет назад я бы легко выбрал его.

Я поставлю на "Танка", но не буду удивлен, если победит Ломаченко, потому что я люблю Лому и его стиль. Он один из моих любимых бойцов. Я бы хотел увидеть, как он затащит этот бой. И это возможно", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее стало известно, почему Ломаченко отказал Стивенсону.

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