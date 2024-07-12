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Стало известно, почему Ломаченко отказал Стивенсону

Представитель Украины не хочет боксировать с американцем.
Сегодня, 15:22
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о поединке Василия Ломаченко и Джервонты Дэвиса.

Промоутер сообщил, что украинец отказался от боя с Шакуром Стивенсоном, ведь получит меньше денег.

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"Шакур винит меня в том, что будто не хочу сделать его бой с Ломой. Он забывает, что мы все сами принимаем решения, которое выгодны. Также Стивенсон заявляет, что боксеры марионетки в моих руках. Промоутер никого не может заставить что-то кого-то делать. Это не так.

Ломаченко не зависим, как и Шакур. Дэвис независим в принятии своих решений. Все что говорит этот парень, просто не правда, но это нельзя вбить в голову Шакура.

Бой с Дэвисом - это просто больше денег. Это более крупное противостояние. Бойцы в этом бизнесе чтобы зарабатывать и их нельзя винить за свой выбор", - приводит слова Арума Forbes.

Ранее была названа потенциальная дата боя Ломаченко - Дэвис.

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