Экс-чемпион назвал единственное условие, при котором Ломаченко может победить Дэвиса

Бывший чемпион мира Шейн Мозли поделился ожиданиями от возможного поединка между обладателем пояса IBF в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом.

По его мнению, боксер из Украины может выиграть противостояние по очкам, в то время как у американского бойца больше шансов победить нокаутом.

Читай также: Стивенсон сообщил, с кем может провести бой, если Ломаченко договорится с Дэвисом

"Я думаю, что это отличный бой. Мне кажется, что Ломаченко будет сложным соперником для Дэвиса. Я с удовольствием посмотрю это противостояния. Это будет замечательный поединок.

Я думаю, что если бой пройдет всю дистанцию, то победит Ломаченко, а если все закончится нокаутом, то выиграет Дэвис", - сказал Мозли в комментарии FightHype.com.

Ранее Ломаченко призвали уступить Стивенсону право подраться с Дэвисом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!