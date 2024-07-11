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Экс-чемпион назвал единственное условие, при котором Ломаченко может победить Дэвиса

Именитый боксер оценил шансы соперников в потенциальном бою.
Сегодня, 14:58
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира Шейн Мозли поделился ожиданиями от возможного поединка между обладателем пояса IBF в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом.

По его мнению, боксер из Украины может выиграть противостояние по очкам, в то время как у американского бойца больше шансов победить нокаутом.

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"Я думаю, что это отличный бой. Мне кажется, что Ломаченко будет сложным соперником для Дэвиса. Я с удовольствием посмотрю это противостояния. Это будет замечательный поединок.

Я думаю, что если бой пройдет всю дистанцию, то победит Ломаченко, а если все закончится нокаутом, то выиграет Дэвис", - сказал Мозли в комментарии FightHype.com.

Ранее Ломаченко призвали уступить Стивенсону право подраться с Дэвисом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джервонта Дэвис

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