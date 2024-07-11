Экс-чемпион назвал единственное условие, при котором Ломаченко может победить Дэвиса
Бывший чемпион мира Шейн Мозли поделился ожиданиями от возможного поединка между обладателем пояса IBF в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом.
По его мнению, боксер из Украины может выиграть противостояние по очкам, в то время как у американского бойца больше шансов победить нокаутом.
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"Я думаю, что это отличный бой. Мне кажется, что Ломаченко будет сложным соперником для Дэвиса. Я с удовольствием посмотрю это противостояния. Это будет замечательный поединок.
Я думаю, что если бой пройдет всю дистанцию, то победит Ломаченко, а если все закончится нокаутом, то выиграет Дэвис", - сказал Мозли в комментарии FightHype.com.
Ранее Ломаченко призвали уступить Стивенсону право подраться с Дэвисом.
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