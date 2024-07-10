Ломаченко призвали уступить Стивенсону право подраться с Дэвисом

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи считает, что Василий Ломаченко должен предоставить Шакуру Стивенсону возможность первым подраться с Джервонтой Дэвисом.

По его мнению, боксеру из Украины стоит встретиться уже с победителем.

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"За последние месяцы мы посмотрели бои Стивенсон - Арутюнян, Дэвис - Мартин и Ломаченко - Камбосос. Мы видели, что Стивенсон, Дэвис и Ломаченко синхронно победили. Если Стивенсона и Дэвиса считают двумя лучшими легковесами в мире, то Ломаченко, третий номер, в 36 лет выдал самое впечатляющее выступление из этой тройки.

Учитывая все достижения Ломаченко, он стал бы привлекательным соперником для Стивенсона и Дэвиса. Но мы видели, как часто Ломаченко шел на риск, и кажется, что вместо этого пришло время для Дэвиса сделать то же самое. О Ломаченко говорят как о сопернике и для Дэвиса, и для Стивенсона. Но бой Шакура и Джервонты - самый большой в легком весе. Пусть они подерутся, а затем Ломаченко, если захочет продолжать драться, пусть встретится с победителем", - цитирует Малиньяджи Boxing Scene.

Ранее Стивенсон сообщил, с кем может провести бой, если Ломаченко договорится с Дэвисом.

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