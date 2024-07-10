iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ломаченко призвали уступить Стивенсону право подраться с Дэвисом

Экс-чемпион советует Василию встретиться в ринге уже с победителем.
Сегодня, 21:02
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи считает, что Василий Ломаченко должен предоставить Шакуру Стивенсону возможность первым подраться с Джервонтой Дэвисом.

По его мнению, боксеру из Украины стоит встретиться уже с победителем.

Читай также: Команда Ломаченко отреагировала на слухи о готовности уступить Стивенсону возможность подраться с Дэвисом

"За последние месяцы мы посмотрели бои Стивенсон - Арутюнян, Дэвис - Мартин и Ломаченко - Камбосос. Мы видели, что Стивенсон, Дэвис и Ломаченко синхронно победили. Если Стивенсона и Дэвиса считают двумя лучшими легковесами в мире, то Ломаченко, третий номер, в 36 лет выдал самое впечатляющее выступление из этой тройки.

Учитывая все достижения Ломаченко, он стал бы привлекательным соперником для Стивенсона и Дэвиса. Но мы видели, как часто Ломаченко шел на риск, и кажется, что вместо этого пришло время для Дэвиса сделать то же самое. О Ломаченко говорят как о сопернике и для Дэвиса, и для Стивенсона. Но бой Шакура и Джервонты - самый большой в легком весе. Пусть они подерутся, а затем Ломаченко, если захочет продолжать драться, пусть встретится с победителем", - цитирует Малиньяджи Boxing Scene.

Ранее Стивенсон сообщил, с кем может провести бой, если Ломаченко договорится с Дэвисом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон

Статьи по теме

Стивенсон сообщил, с кем может провести бой, если Ломаченко договорится с Дэвисом Стивенсон сообщил, с кем может провести бой, если Ломаченко договорится с Дэвисом
Тренер Дэвиса озвучил истинную цель своего заявления о планах Ломаченко Тренер Дэвиса озвучил истинную цель своего заявления о планах Ломаченко
Нидерланды - Англия: видео голов матча Евро-2024 Нидерланды - Англия: видео голов матча Евро-2024
Динамо расторгло контракт с польским защитником Динамо расторгло контракт с польским защитником
Помочь журналистам

Видео

16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024
16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Нидерланды и Англия разыграют путевку в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202422:53
Нидерланды - Англия: видео голов матча Евро-2024
Евро-202422:45
Динамо расторгло контракт с польским защитником
Украина21:59
Александрия подписала бывшего защитника Динамо
Евро-202421:59
Нидерланды – Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Автоспорт21:41
В Англии из арбалета застрелили жену и двух дочерей комментатора BBC
Бокс21:02
Ломаченко призвали уступить Стивенсону право подраться с Дэвисом
Евро-202421:00
Дешам продолжит работать со сборной Франции, несмотря на вылет с Евро-2024
Европа20:32
Лацио согласовал с Арсеналом трансфер конкурента Зинченко
Бокс20:21
Стивенсон сообщил, с кем может провести бой, если Ломаченко договорится с Дэвисом
Теннис20:10
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина и сестры Киченок покинули турнир
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK