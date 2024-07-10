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Стивенсон сообщил, с кем может провести бой, если Ломаченко договорится с Дэвисом

Американский чемпион озвучил имя потенциального соперника.
Сегодня, 20:21
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон рассказал, с кем может подраться, если не удастся встретиться с обладателями титулов IBF и WBA Василием Ломаченко или Джервонтой Дэвисом соответственно, которые ведут переговоры о поединке.

По словам американца, он хотел бы провести бой против непобежденного мексиканца Уильяма Сепеды.

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"Где Уильям Cепеда? Где он? Мы будем продолжать раскручивать его, потому что он дерется с этими парнями и останавливает их за три-четыре раунда за счет количества ударов? Эти парни не в той форме, в которой буду я, бросьте.

Если Дэвис подерется с Ломаченко, то почему бы мне не провести, возможно, более тяжелый бой? Мы не знаем, как все будет. Может быть, это более сложный поединок из-за тоннажа и большого количества ударов Уильяма Сепеды. Но насколько он хорош в этом? Я думаю, что они рассчитывают на бой, где могут завоевать титул, с Беринчиком. Они не хотят этот пояс", - сказал Стивенсон в комментарии Cigar Talk.

Ранее Стивенсон потроллил Ломаченко и Арума, обвинив в трусости.

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