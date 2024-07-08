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Тренер Дэвиса озвучил истинную цель своего заявления о планах Ломаченко

Представителю Джервонты пришлось объяснять свои высказывания о чемпионских боях в легком весе.
Сегодня, 15:05
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Кенни Эллис, член тренерского штаба чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса, прокомментировал свое же высказывание о том, что обладатель титула IBF Василий Ломаченко якобы готов позволить чемпиону WBC Шакуру Стивенсону первому подраться с "Танком".

Представитель американского боксера заявил, что в его словах не было ничего серьезного, а сам он любитель пошутить, что и сделал в этот раз.

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"Где ваше чувство юмора? Я просто пошутил. Бой "Танка" против Ломы по-прежнему в силе.

Люди говорят, что я слишком много играюсь. Извините, такой я есть", - написал Эллис у себя в Instagram.

Отметим, что команда Ломаченко также отреагировала на слухи о готовности уступить Стивенсону возможность подраться с Дэвисом.

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