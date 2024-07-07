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Ломаченко даст Стивенсону возможность первому подраться с Дэвисом, чтобы после встретиться с победителем

Василий готов пока отойти в сторону от чемпионских разборок в легком дивизионе.
Вчера, 20:12
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Обладатель титула IBF в легком весе Василий Ломаченко готов предоставить чемпиону по версии WBC Шакуру Стивенсону возможность первому встретиться в ринге с Джервонтой Дэвисом, которому принадлежит пояс WBA.

После этого поединка представитель Украины рассчитывает подраться с победителем.

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О намерениях Ломаченко утверждает Кенни Эллис, член тренерского штаба Дэвиса, написав об этом на своей странице в Instagram, но затем удалив сообщение. А его слова приводит журналист Майкл Бенсон.

"Срочные новости. Ломаченко сказал, что отойдет в сторону и позволит Джервонте Дэвису подраться с Шакуром Стивенсоном этой осенью, а он сразится с победителем в начале 2025 года", - написал Эллис.

Ранее Стивенсон бросил вызов Ломаченко после успешной защиты титула.

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