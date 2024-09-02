Рикки Хаттон назвал главную проблему Фьюри перед реваншем с Усиком

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон высказался о втором поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам опытного боксера, британец должен навести порядок в своей команде, убрав отца Джона из угла.

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"Джону Фьюри следует покинуть угол Тайсона. Большинство наставников сказало бы, что у тебя может быть ассистент или второй тренер в углу, и пока идут трехминутные раунды, у вас с коллегой есть возможность обсудить, что может произойти. Но во время одноминутного перерыва должен звучать только один голос. Если советы будут сыпаться из разных направлений, то ты такой думаешь: "Что мне делать?"

Это невероятно, когда у тебя в углу есть два человека. Это здорово, потому что ты можешь воспользоваться их мозгами. Две головы лучше, чем одна, а три лучше, чем две. Но во время одноминутного перерыва тебе нужен один спикер. И любой достойный тренер согласится со мной в этом вопросе", - приводит слова эксперта talkSPORT.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Ранее Сондерс предсказал исход реванша Усик – Фьюри.

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