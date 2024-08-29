"Почему все забывают, как он размазал Уайлдера?": Экс-чемпион оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком

Именитый боксер уверен, что Тайсон "будет драться так, как никогда раньше".

Бывший чемпион мира Насим Хамед поделился ожиданиями от реванша между Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

По его мнению, британскому боксеру в повторном поединке по силам поквитаться с украинцем за поражение.

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"Фьюри против Усика - это будет хороший бой. Мне хочется увидеть, как Тайсон выйдет и будет драться так, как никогда раньше, а затем вернет все пояса домой. Это то, что я хочу увидеть. Никто не будет радоваться сильнее меня, если Тайсон это сделает.

Я всегда спрашивал: "Почему все говорят только о его последнем поединке?" Почему не говорят о Тайсоне, когда он размазал Уайлдера? Никто не мог размазать Уайлдера, Джошуа не подрался с ним. Почему мы не говорим об этом? Почему все об этом забывают? Почему они забывают обо всех боях перед этим, когда Фьюри годами уничтожал всех в супертяжелом весе и делал это в собственном стиле?

Как можно отнять все, что он сделал в боксе, исходя из его последнего боя? Да, тот девятый раунд был сумасшедшим, мы это знаем. Но он пережил его, устоял на ногах и в конечном итоге прошел 12 раундов. Я видел, как Фьюри попадал по Усику серьезными апперкотами и потрясал его. Он может причинить ему урон, поэтому мне кажется, что Фьюри способен победить в реванше", - приводит слова Хамеда Bad Left Hook.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик рассказал о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри.

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