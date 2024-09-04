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Промоутер сообщил, когда и где Иноуэ проведет следующие бои

Представитель абсолютного чемпиона раскрыл ближайшие планы своего подопечного.
Сегодня, 10:58
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Боб Арум, со-промоутер абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ (28-0, 25 КО), рассказал, когда тот снова выйдет в ринг после победы над Ти Джеем Дохени (26-5, 20 КО).

По словам представителя японского боксера, его клиент следующий бой проведет в конце года на родине, а затем выступит в США.

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"Это было еще одно великолепное выступление. Наоя вернется в Токио, чтобы защитить свои титулы в конце года. А затем мы отвезем его в США на большое шоу в Лас-Вегасе", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Иноуэ - Дохени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боб Арум Наоя Иноуэ

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Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

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