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Иноуэ - Дохени: обзор боя

ISPORT представляет вашему вниманию видеообзор чемпионского поединка.
Сегодня, 19:25
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО) одержал победу над бывшим чемпионом Ти Джей Дохени (26-5, 20 КО) из Ирландии.

Чтобы защитить титул японскому боксеру понадобились семь раундов, в течение которых Иноуэ уверенно доминировал над соперником. 

Дохени сумел продержаться до седьмого раунда, однако был вынужден сдаться из-за проблем со спиной. Японцу засчитали технической нокаут.

Видеообзор поединка Наоя Иноуэ - Ти Джей Дохени

Ранее также Чжилей удивил своим прогнозом на бой Джошуа - Дюбуа.

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Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

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