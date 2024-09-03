Иноуэ - Дохени: обзор боя

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО) одержал победу над бывшим чемпионом Ти Джей Дохени (26-5, 20 КО) из Ирландии.

Чтобы защитить титул японскому боксеру понадобились семь раундов, в течение которых Иноуэ уверенно доминировал над соперником.

Дохени сумел продержаться до седьмого раунда, однако был вынужден сдаться из-за проблем со спиной. Японцу засчитали технической нокаут.

Видеообзор поединка Наоя Иноуэ - Ти Джей Дохени

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