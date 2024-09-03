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Чжилей сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Дюбуа

Чжан верит в успех аутсайдера.
Сегодня, 16:55
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей поделился прогнозом на поединок между чемпионом мира по версии IBF в его весовой категории Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

По словам боксера, он верит в успех Дюбуа, несмотря на мастерство Джошуа.

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"Я отдаю предпочтение Дюбуа, потому что он на подъеме. Парень молод и голоден, в нем горит огонь.

В прошлый раз Даниэль одержал красивую победу над Филипом Хрговичем. Так что я отдаю свое преимущество аутсайдеру. Я верю, что он потрясет мир.

Я с нетерпением жду этого боя. Все может закончиться нокаутом, а подбородок Джошуа всегда был под вопросом, по моему скромному мнению. Я с нетерпение жду этого боя", - приводит слова китайца Boxing News 24/7.

Ранее промоутер Джошуа вспомнил поражения от Усика перед боем с Дюбуа.

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