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"Чувствую, что пришло мое время": Дюбуа оставил грозное послание Джошуа перед боем

Обладатель пояса IBF уверен, что экс-чемпион не сможет отобрать у него титул.
Сегодня, 14:55
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от боя против экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Британский боксер выразил уверенность, что ему по силам сохранить пояс в противостоянии с соотечественником.

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"Я уже говорил об этом раньше: я находился в мрачном месте и проходил через определенные моменты, но сейчас мне кажется, что я воскрес. Я снова вышел на свет и готов драться.

Джошуа какое-то время был королем. По факту он долго был королем, но я чувствую, что пришло мое время. Я убийца королей, и я должен сделать это снова", - сказал Дюбуа в комментарии DAZN Boxing.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее собщалось, что Александр Усик посетит бой Джошуа - Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа

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