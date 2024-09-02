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"Нельзя недооценивать": Джошуа охарактеризовал Дюбуа

Британский экс-чемпион рассказал, что изучил своего ближайшего соперника.
Сегодня, 12:29
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о своем сопернике обладателе титула IBF Даниэле Дюбуа.

По словам Эй Джея, с его стороны никогда нет недооценки оппонента, но он считает, что ему по силам справиться с ним.

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"Никого нельзя недооценивать, но я очень хорошо знаю бокс. Я изучаю Даниэля и смотрю на некоторые вещи, которые он говорит, его характеристики, его боксерский талант, его воспитание и так далее - все это не имеет никакого отношения к делу.

Готов ли он? Все, что я вам скажу, не суть важно. Он увидит все 21 сентября", - сказал Джошуа в комментарии DAZN Boxing.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее промоутер Джошуа предсказал, чем завершится бой с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа

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