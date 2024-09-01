Промоутер Джошуа предсказал, чем завершится бой с Дюбуа

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, уверен, что его клиент одердит победу в бою против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Представитель Эй Джея считает, что поединок завершится досрочной победой его подопечного.

Читай также: "Позаботьтесь о хороших местах": Усик посетит бой Джошуа - Дюбуа

"Это огромный бой. Оба парня находятся сейчас в лучшей форме в своей карьере, оба испытывают максимальную уверенность в карьере. Дюбуа очень опасный соперник, но Эй Джей выглядит невероятно. Я верю, что он ярко его нокаутирует.

Джошуа всегда мотивирован, но когда происходят такие перепалки, как у него с Дюбуа, это немного добавляет энергии. Для Эй Джея это шанс стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе в такой большой вечер.

В данный момент оба бойца находятся на стадии становления карьеры, уверенность обоих возросла. Этот вечер бокса должен получиться отличным", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Даниэль Дюбуа озвучил план на поединок с Энтони Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!