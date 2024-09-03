"Страха больше нет": промоутер Джошуа вспомнил поражения от Усика перед боем с Дюбуа

Эдди Хирн, промоутер супертяжеловеса Энтони Джошуа, высказался о поединке своего клиента с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

По словам функционера, Эй Джей справился психологически после поражений от Усика и Руиса.

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"Страха больше нет. Я говорю о возможности проиграть. Я думаю, что это из-за поражения Энди Руису и Александру Усику. Просто когда вы уже сталкивались с этим раньше, то никогда не будете думать: "А что произойдет, если я проиграю?". Это уже случилось раньше. Вы знаете, как это больно.

Мы просто взволнованы самим поединком, а все остальное стандартно. Джошуа просто проводит отличный тренировочный лагерь и работает со своим тренером Беном Дэвисоном. Он работает на полную мощность, так как все понимают, что нас ждет тяжелый бой", - приводит слова промоутера Boxing Scene.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее промоутер Джошуа предсказал, чем завершится бой с Дюбуа.

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