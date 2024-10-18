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"Ни единого шанса": Арум назвал фаворита боя Тайсон - Пол

Знаменитый промоутер сделал однозначный прогноз на поединок.
Сегодня, 07:56
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images

Известный промоутер Боб Арум поделился мыслями о бое между бывшим абсолютным чемпионом Майком Тайсоном и боксирующим блогером Джейком Полом.

По его мнению, в таком возрасте у легенды бокса уже нет шансов на победу.

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"Тайсону 58 лет. Каким бы он хорошим боксером не был, он не сможет нормально драться. Вы никогда не сможете наносить удары так, как надо в этом возрасте. Много вещей вы не сможете сделать.

Я надеюсь, что Майк не пострадает. Но я действительно не даю ему ни единого шанса", - приводит слова Арума DAZN.

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее Джейк Пол представил промо боя с Майком Тайсоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боб Арум Майк Тайсон Джейк Пол

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