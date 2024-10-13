"Он слишком стар для этого": Уайлдер раскритиковал проведение боя Тайсон - Пол

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер высказался по поводу боя между экс-абсолютом супертяжелого веса Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом.

По его мнению, 58-летнему легендарному боксеру не стоило позволять проводить этот поединок.

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"Это плохо, что комиссия выдала лицензию Майку Тайсону. Он не был активен в течение 20 лет, поэтому они не должны просто выдавать ему лицензию из-за того, что он есть. Вот как люди получают серьезные болезни, не дай Бог ему такое. Людей могут ударить не в том месте и не в то время, есть много примеров, когда ребята падали в кому. Он слишком стар для этого.

Но всем плевать на Майка. Мы можем говорить о плюсах и минусах, но, в конце концов, им плевать. Я не думаю, что Майк кого-то беспокоит, потому что если бы они беспокоились, они бы не разрешили бой.

Они могут сказать, что сделали тесты и прочее, хорошо, но готовы ли вы страдать от последствий, если что-то пойдет не так. Возможно, сила Майка еще не полностью испарилась, но ему все равно нужно ее настроить, его выносливость должна присутствовать, иначе это будет выглядеть как шоу клоунов", - приводит слова Уайлдера Seconds Out.

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее Пол сделал неожиданное заявление перед боем с Тайсоном.

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