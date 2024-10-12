"Это позор": Хирн заявил, что не собирается смотреть бой Тайсон - Пол

Промоутер Эдди Хирн снова резко высказался о бое между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и боксирующим блогером Джейком Полом.

Британский функционер заявил, что не собирается смотреть этот поединок.

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"Я думаю, это огромный позор, что одна из величайших легенд спорта возвращается через 20 лет после того, как все знали, что он больше не должен боксировать.

В 55 или сколько ему лет. Ему 58? Господи, ему почти 60. Вы не уважаете бокс, если выставляете Майка Тайсона на ринг в 58 лет. И если он получит травму, это будет на этих людях… Я посмотрю на бой Кэти Тейлор, а потом уйду. Я не могу на это смотреть", - приводит слова Хирна журналист Майкл Бенсон.

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее Майк Тайсон пригрозил Полу, шокировав своими тренировками.

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