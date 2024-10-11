"Если продержишься больше четырех раундов": Пол предложил пари Тайсону
Боксирующий блогер Джейк Пол предложил пари бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Майку Тайсону.
Ютубер обратился к будущему сопернику, заявив, что заплатит ему дополнительные пять миллионов долларов, если тот продержится больше четырех раундов в бою с ним.
Читай также: Раскрыта сумма, которую заработает Майк Тайсон за бой с Джейком Полом
"Майки, Майки, если ты продержишься со мной больше четырех раундов, я дам тебе дополнительно пять миллионов долларов.
Но если нет, то тебе придется сделать татуировку с надписью: "Я люблю Джейка Пола". Согласен или нет?" - приводит слова Пола Boxing Social.
Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.
Ранее Майк Тайсон пригрозил Полу, шокировав своими тренировками.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!