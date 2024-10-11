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"Если продержишься больше четырех раундов": Пол предложил пари Тайсону

Блогер подготовил бонус для легендарного боксера.
Сегодня, 22:18
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images

Боксирующий блогер Джейк Пол предложил пари бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Майку Тайсону.

Ютубер обратился к будущему сопернику, заявив, что заплатит ему дополнительные пять миллионов долларов, если тот продержится больше четырех раундов в бою с ним.

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"Майки, Майки, если ты продержишься со мной больше четырех раундов, я дам тебе дополнительно пять миллионов долларов.

Но если нет, то тебе придется сделать татуировку с надписью: "Я люблю Джейка Пола". Согласен или нет?" - приводит слова Пола Boxing Social.

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее Майк Тайсон пригрозил Полу, шокировав своими тренировками.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

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