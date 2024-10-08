Раскрыта сумма, которую заработает Майк Тайсон за бой с Джейком Полом
Легенадрный боксер получит невероятный доход за поединок.
Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон (50-6, 44 KO) проведет бой против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO).
Как сообщает Marca, что общий доход от этого боя может составить 300 миллионов долларов.
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Доход самого Майка Тайсона будет – 20 миллионов долларов + возможные бонусы за победу.
Поединок запланирован на 15 ноября 2024 года.
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