Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался по поводу самого лучшего панчера в истории.

По словам британца, такой статус имеет его бывший соперник Деонтей Уайлдер.

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"Уайлдер всегда был моей главной целью. Я смотрел на него когда-то и думал: "Ничего себе!". Смотрел, как после его ударов у соперников отказывают ноги. Смотрел, как он выключает свет всем, как они лежат на канвасе и даже не двигаются.

Если посмотреть на его нокауты, то можно сказать, что он среди лучших панчеров всех времен. Возможно, даже лучший из них", - приводит слова Фьюри Undisputed.

Фьюри провел три боя с Уайлдером. Первый бой завершился вничью, а следующие два - победой Тайсона нокаутом.

Ранее Фьюри назвал секрет победы Дюбуа над Джошуа в титульном бою.

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