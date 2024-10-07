Боб Арум дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком

Боб Арум, со-промоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, высказался о поединке британца с Александром Усиком.

По словам функционера, его клиент может победить украинца, но должен изменить свое поведение.

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"Я отдал Фьюри со второго по седьмой раунд и последний. Один судья все увидел с одной стороны, а два с другой. Так что думаю, что Фьюри есть способности победить Усика.

Не нужно расслабляться и паясничать. Это вполне выигрышный поединок для Тайсона. Он просто должен быть очень умным бою", - приводит слова Арума BoxNation.

Ранее Фьюри посчитал, сколько раундов взял Усик в их первом бою.

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