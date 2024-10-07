Экс-чемпион мира заявил, что Льюис лучший боксер чем Усик и Владимир Кличко

Рой Джонс считает Леннокса вторым лучшим представителем этого вида спорта за все времена.

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс принял участие в блиц-опросе, где выбрал лучшего боксера всех времен.

По мнению Джонса, равных в этом виде спорта не было для Мохаммеда Али, однако, Рой также заявил, что Леннокс Льюис лучше чем Александр Усик и Владимир Кличко

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- Диллиан Уайт

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- Диллиан Уайт

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- Диллиан Уайт

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- Энтони Джошуа

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- Майк Тайсон

- Леннокс Льюис или Майк Тайсон?

- Леннокс Льюис

- Леннокс Льюис или Джо Фрейзер?

- Леннокс Льюис

- Леннокс Льюис или Джордж Форман?

- Леннокс Льюис

- Леннокс Льюис или Владимир Кличко?

- Все еще Леннокс Льюис

- Леннокс Льюис или Тайсон Фьюри?

- Также Леннокс Льюис

- Леннокс Льюис или Александр Усик?

- По-прежнему Леннокс Льюис

- Леннокс Льюис или Мохаммед Али?

- Мохаммед Али, - заявил Джонс в интервью изданию Daily Mail.

Отметим, что Леннокс боксировал только против Виталия Кличко и победил его техническим нокаутом в своем последнем бою за профессиональную карьеру. Всего у него 41 победа, 2 поражения и 1 ничья на профиринге.

Напомним, ранее сообщалось, что промоутер Фьюри раскритиковал легенду футбола за сравнение бывшего британского правительства с нацистами.

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