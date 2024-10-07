Экс-чемпион мира заявил, что Льюис лучший боксер чем Усик и Владимир Кличко
Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс принял участие в блиц-опросе, где выбрал лучшего боксера всех времен.
По мнению Джонса, равных в этом виде спорта не было для Мохаммеда Али, однако, Рой также заявил, что Леннокс Льюис лучше чем Александр Усик и Владимир Кличко
- Деонтей Уайлдер или Диллиан Уайт?
- Диллиан Уайт
- Фрэнк Бруно или Диллиан Уайт?
- Диллиан Уайт
- Дерек Чисора или Диллиан Уайт?
- Диллиан Уайт
- Энтони Джошуа или Диллиан Уайт?
- Энтони Джошуа
- Энтони Джошуа или Майк Тайсон?
- Майк Тайсон
- Леннокс Льюис или Майк Тайсон?
- Леннокс Льюис
- Леннокс Льюис или Джо Фрейзер?
- Леннокс Льюис
- Леннокс Льюис или Джордж Форман?
- Леннокс Льюис
- Леннокс Льюис или Владимир Кличко?
- Все еще Леннокс Льюис
- Леннокс Льюис или Тайсон Фьюри?
- Также Леннокс Льюис
- Леннокс Льюис или Александр Усик?
- По-прежнему Леннокс Льюис
- Леннокс Льюис или Мохаммед Али?
- Мохаммед Али, - заявил Джонс в интервью изданию Daily Mail.
Отметим, что Леннокс боксировал только против Виталия Кличко и победил его техническим нокаутом в своем последнем бою за профессиональную карьеру. Всего у него 41 победа, 2 поражения и 1 ничья на профиринге.
Напомним, ранее сообщалось, что промоутер Фьюри раскритиковал легенду футбола за сравнение бывшего британского правительства с нацистами.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!