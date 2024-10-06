Промоутер Фьюри раскритиковал Линекера за сравнение бывшего британского правительства с нацистами

Известный боксерский промоутер Фрэнк Уоррен припомнил Гарри Линекеру скандал прошлогодней давности, когда он сравнил тогдашнее британское правительство с нацистами.

Уоррен серьезно раскритиковал Линекера за его взгляды на миграционную политику, заявив, что белые мужчины старше 50 лет сейчас подвергаются дискриминации, в частности, из-за засилья нелегальных мигрантов в европейских странах.

«Я не думаю, что нужно стыдиться того, что ты британец.

Но если ты белый мужчина старше 50 лет, к тебе начинают относиться как к аутсайдеру, будто ты не имеешь значения».

Чувствую ли я себя аутсайдером? Не особо. Мне повезло. Я занимаюсь бизнесом, где люди хотят получить бесплатные билеты.

Но я вижу проблему в другом, и я не думаю, что это правильно.

Я не согласился с Гари Линекером в прошлом году, когда он написал твит о политике консерваторов в отношении предоставления убежища, заявив, что она похожа на Германию 1930-х годов.

Серьезно, о чем вы, блядь, говорите? Нацистская Германия? Мы впускаем людей, а не отбираем у них собственность.

Мы гостеприимная страна. Но мы должны приветствовать легальных иммигрантов, помогая им пройти этот процесс.

Это нелегальное измерение меняет динамику вокруг школ, жилья, больниц. Это абсолютно неприемлемо», - заявил Фрэнк в интервью изданию The Telegraph.

Отметим, что Линекер в 2023 году раскритиковал британское правительство консерваторов во главе с Риши Сунаком за попытки противодействовать нелегальной миграции, заявив, что Великобритания принимает гораздо меньше мигрантов чем другие европейские страны и приравняв закон, который был призван остановить поток мигрантов с законами нацистской Германии. После этого скандала BBC отстранили Гарри от участия в программе Match Of The Day, но, после протестов зрителей вернули.

Также стоит сказать, что Сунак и его партия проиграли на следующих выборах Киру Стармеру и лейбористам соответственно.

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