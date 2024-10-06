iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Промоутер Фьюри раскритиковал Линекера за сравнение бывшего британского правительства с нацистами

Фрэнк Уоррен не поддержал взглядов легендарного футболиста на миграционную политику.
Вчера, 23:06

Известный боксерский промоутер Фрэнк Уоррен припомнил Гарри Линекеру скандал прошлогодней давности, когда он сравнил тогдашнее британское правительство с нацистами.

Уоррен серьезно раскритиковал Линекера за его взгляды на миграционную политику, заявив, что белые мужчины старше 50 лет сейчас подвергаются дискриминации, в частности, из-за засилья нелегальных мигрантов в европейских странах.

«Я не думаю, что нужно стыдиться того, что ты британец.

Но если ты белый мужчина старше 50 лет, к тебе начинают относиться как к аутсайдеру, будто ты не имеешь значения».

Чувствую ли я себя аутсайдером? Не особо. Мне повезло. Я занимаюсь бизнесом, где люди хотят получить бесплатные билеты.

Но я вижу проблему в другом, и я не думаю, что это правильно.

Я не согласился с Гари Линекером в прошлом году, когда он написал твит о политике консерваторов в отношении предоставления убежища, заявив, что она похожа на Германию 1930-х годов.

Серьезно, о чем вы, блядь, говорите? Нацистская Германия? Мы впускаем людей, а не отбираем у них собственность.

Мы гостеприимная страна. Но мы должны приветствовать легальных иммигрантов, помогая им пройти этот процесс.

Это нелегальное измерение меняет динамику вокруг школ, жилья, больниц. Это абсолютно неприемлемо», - заявил Фрэнк в интервью изданию The Telegraph.

Отметим, что Линекер в 2023 году раскритиковал британское правительство консерваторов во главе с Риши Сунаком за попытки противодействовать нелегальной миграции, заявив, что Великобритания принимает гораздо меньше мигрантов чем другие европейские страны и приравняв закон, который был призван остановить поток мигрантов с законами нацистской Германии. После этого скандала BBC отстранили Гарри от участия в программе Match Of The Day, но, после протестов зрителей вернули.

Также стоит сказать, что Сунак и его партия проиграли на следующих выборах Киру Стармеру и лейбористам соответственно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гарри Линекер Френк Уоррен

Статьи по теме

Игрок сборной Украины признался, что не знает легенд Италии и Англии Игрок сборной Украины признался, что не знает легенд Италии и Англии
Легенда футбола: Я должен был получить ЗМ, а не Беланов, но он молодец, что посещает бойцов на передовой Легенда футбола: Я должен был получить ЗМ, а не Беланов, но он молодец, что посещает бойцов на передовой
Линекер - министру иностранных дел РФ: Пошел на*** Линекер - министру иностранных дел РФ: Пошел на***
Линекер после матча Украины вновь раскритиковал удаление на Евро-2020 Линекер после матча Украины вновь раскритиковал удаление на Евро-2020
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера и Динамо в УПЛ, игры Баварии, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:48
Европа23:48
Фиорентина обыграла Милан в матче с тремя нереализованными пенальти
Европа23:06
Промоутер Фьюри раскритиковал Линекера за сравнение бывшего британского правительства с нацистами
Украина22:29
Ребров довызвал вратаря Шахтера и полузащитника Полесья вместо Лунина и Ярмоленко
Европа22:10
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Европа21:55
Пушич отреагировал на невероятный перформанс Судакова в игре против ЛНЗ
Украина21:30
Суперлига: Днепр разгромил Черкасские Мавпы, а Кривбасс - Запорожье
Европа21:08
Гол Довбика не помог Роме обыграть аутсайдера Серии А
20:55
Шевченко поздравил сборную по футзалу с бронзой на Чемпионате мира
Европа20:40
Бавария в результативном матче не удержала победу над Айнтрахтом
Украина20:20
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK