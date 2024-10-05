Фьюри посчитал, сколько раундов взял Усик в их первом бою

Британец уверен, что победителем из противостояния должен был выйти он.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри озвучил свой результат первого боя с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком, в котором он потерпел поражение раздельным решением судей.

Британский боксер уверен, что все же он выиграл, и считает, что украинец в том поединке взял всего три раунда.

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"Я выиграл первый бой. Я смотрю бокс всю свою жизнь и считаю, что Усик взял лишь восьмой, девятый и десятый раунды, учитывая тот нокдаун.

Один из судей отдал мне победу. Это был максимально близкий бой. В реванше я буду делать то же, что и в первом бою, я не собираюсь менять команду", - сказал Фьюри в комментарии YouTube-каналу Undisputed.

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Фьюри признался, от чего откажется, если во второй раз проиграет Усику.

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