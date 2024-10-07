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Фьюри назвал секрет победы Дюбуа над Джошуа в титульном бою

Тайсон расхвалил Даниэля за чемпионское выступление.
Сегодня, 16:30
Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри поделился мнением о  мегафайте между Энтони Джошуа и Даниелем Дюбуа.

По словам "Цыганского короля", Дюбуа добыл одну из лучших побед в истории дивизиона.

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"Я впечатлен выступлением Дюбуа, я был одним из немногих, кто считал, что Днаиэль сможет нокаутировать этого подонка. Даниэль сделал все, что должен был сделать. 

Джошуа должен был уклоняться от ударов Дюбуа, работать джебом. Получилось так, что Дюбуа нокаутировал его, как 14-летнего парня. Это один из лучших боев между топовыми супертяжами", - приводит слова Фьюри TNT Sports Boxing.

Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал и защитил звание чемпиона мира по версии IBF.

Ранее промоутер Джошуа сообщил, где состоится реванш с Дюбуа.

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