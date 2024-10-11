"Тебя ждет много боли": Майк Тайсон пригрозил Полу, шокировав своими тренировками

Легендарный боксер Майк Тайсон проведет поединок против блогера Джейка Пола.

Именитый спортсмен рассказал о подготовке к поединком с соперником.

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"В нашем поединке он получит много боли.

Мои тренировки занимают шесть часов каждый день. Я прихожу в зал в 11 часов утра и ухожу в 5 вечера. Даже на обед времени нет", - приводит слова американца The Mirror.

Бой Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 15 ноября в Арлингтоне, штат Техас.

Ранее Тайсон Фьюри назвал причину, почему не состоялся его бой с Майком Тайсоном.

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