"Тебя ждет много боли": Майк Тайсон пригрозил Полу, шокировав своими тренировками
Легенда бокса готовится удивить публику в Техасе.
Легендарный боксер Майк Тайсон проведет поединок против блогера Джейка Пола.
Именитый спортсмен рассказал о подготовке к поединком с соперником.
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"В нашем поединке он получит много боли.
Мои тренировки занимают шесть часов каждый день. Я прихожу в зал в 11 часов утра и ухожу в 5 вечера. Даже на обед времени нет", - приводит слова американца The Mirror.
Бой Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 15 ноября в Арлингтоне, штат Техас.
Ранее Тайсон Фьюри назвал причину, почему не состоялся его бой с Майком Тайсоном.
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