Тайсон Фьюри назвал причину, почему не состоялся его бой с Майком Тайсоном

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался о сорванном поединке против легендарного Майка Тайсона.

По словам бывшего чемпиона мира, бой не состоялся, ведь им предложили мало денег.

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"Его люди связались со мной, а после этого мы с Майком созвонились. Все это было реально, но так и не материализовалось. Тот человек, который готов был проспонсировать возращение Майка, предложил нам гроши.

Майк тогда говорил о 500 миллионах долларов, но то предложение, которое пришло нам, мы посчитали шуткой. Это было предложение от ESPN на 10 миллионов долларов за показательный бой. Сейчас, конечно, все уже отошли от этого.

Я бы с удовольствием разделил с ним ринг и немного подвигался, но на тот момент, это был плохой вариант для меня. Если бы я проиграл, то люди назвали бы меня никчемным, потому что проиграл старику, а если победил - то говорили бы, что я задира. В любом случае проигрышная ситуация. Мне пришлось бы драться с человеком, который не в лучшей форме", - сказал Тайсон Express.

Ранее Фьюри отреагировал на андеркард реванша с Усиком.

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