"Нокаутирую Тайсона и исчезну": Пол сделал неожиданное заявление перед боем
Боксирующий блогер Джейк Пол сделал заявление перед боем с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.
Американский ютубер сообщил, что планирует сделать перерыв после поединка с легендой бокса.
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"Я чувствую, что мне нужно взять паузу. Я просто исчезну из бокса. Мне определенно нужна пауза.
Мой план заключается в том, чтобы 15 ноября нокаутировать Майка, а потом просто оценить свое состояние и посмотреть на это все со стороны", - приводит слова Пола Mirror.
Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.
Ранее Майк Тайсон пригрозил Полу, шокировав своими тренировками.
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