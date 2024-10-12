"Нокаутирую Тайсона и исчезну": Пол сделал неожиданное заявление перед боем

Боксирующий блогер Джейк Пол сделал заявление перед боем с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.

Американский ютубер сообщил, что планирует сделать перерыв после поединка с легендой бокса.

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"Я чувствую, что мне нужно взять паузу. Я просто исчезну из бокса. Мне определенно нужна пауза.

Мой план заключается в том, чтобы 15 ноября нокаутировать Майка, а потом просто оценить свое состояние и посмотреть на это все со стороны", - приводит слова Пола Mirror.

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее Майк Тайсон пригрозил Полу, шокировав своими тренировками.

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