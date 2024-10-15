Джейк Пол представил промо боя с Майком Тайсоном
Блогер выйдет в ринг с легендарным боксером.
Легенда бокса Майк Тайсон проведет поединок против блогера Джейка Пола.
Новичок бокса опубликовал проморолик своего поединка против 58-летнего бывшего чемпиона мира.
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"Все что нужно – это один удар. Добро пожаловать на величайшее событие в истории бокса
Бесплатно для всех 280 миллионов подписчиков Netflix по всему миру", - написал Пол.
Бой Джейка и Майка запланирован на 15 ноября.
Ранее Тайсон Фьюри назвал причину, почему не состоялся его бой с Майком Тайсоном.
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