Джейк Пол представил промо боя с Майком Тайсоном

Блогер выйдет в ринг с легендарным боксером.

Легенда бокса Майк Тайсон проведет поединок против блогера Джейка Пола.

Новичок бокса опубликовал проморолик своего поединка против 58-летнего бывшего чемпиона мира.

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"Все что нужно – это один удар. Добро пожаловать на величайшее событие в истории бокса

Бесплатно для всех 280 миллионов подписчиков Netflix по всему миру", - написал Пол.

Бой Джейка и Майка запланирован на 15 ноября.

Ранее Тайсон Фьюри назвал причину, почему не состоялся его бой с Майком Тайсоном.

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