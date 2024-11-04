Непобежденный американский легковес бросил вызов Ломаченко и Беринчику
Американский проспект легкого веса Рэймонд Мураталья заявил о готовности встретиться в ринге с чемпионами дивизиона.
Непобежденный боксер бросил вызов обладателю титула IBF Василию Ломаченко, чемпиону WBO Денису Беринчику и Шакуру Стивенсону, которому принадлежит пояс WBC.
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"Я прошу титульные бои, но мне их не дают. В последнем поединке я показал, что заслуживаю этого. Мне нужен любой чемпион.
Я готов к тебе, Василий Ломаченко. Я готов к Шакуру. Я готов к Беринчику. Я здесь и просто жду звонка", - сказал Мураталья в комментарии ESPN.
Ранее менеджер Ломаченко рассказал, когда боксер примет решение по поводу своей карьеры.
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