"Самая легкая ночь в жизни": Стивенсон высокомерно высказался о бое с Ломаченко

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о поединке с обладателем титулов IBF и IBO Василием Ломаченко.

По словам американца, он не сомневается, что легко победит представителя Украины.

"Это будет самая легкая ночь в моей жизни. Он знает, это как отобрать конфету у ребенка, поэтому выбрал Камбососа.

Он один из великих, я отдаю ему это уважение", - написал Стивенсон.

Nigga that would be the easiest night of my life.. Like taking candy from a baby he know that which is why he chose Kambosos 🥱 He one of the greats tho I’ll give him that respect https://t.co/dMmQaTs0df