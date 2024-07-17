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"Самая легкая ночь в жизни": Стивенсон высокомерно высказался о бое с Ломаченко

Американец не сомневается в своей победе.
Сегодня, 09:42
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о поединке с обладателем титулов IBF и IBO Василием Ломаченко.

По словам американца, он не сомневается, что легко победит представителя Украины.

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"Это будет самая легкая ночь в моей жизни. Он знает, это как отобрать конфету у ребенка, поэтому выбрал Камбососа.

Он один из великих, я отдаю ему это уважение", - написал Стивенсон.

Ранее Портер оценил шансы Ломаченко на победу в бою с Дэвисом.

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