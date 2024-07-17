"Самая легкая ночь в жизни": Стивенсон высокомерно высказался о бое с Ломаченко
Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о поединке с обладателем титулов IBF и IBO Василием Ломаченко.
По словам американца, он не сомневается, что легко победит представителя Украины.
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"Это будет самая легкая ночь в моей жизни. Он знает, это как отобрать конфету у ребенка, поэтому выбрал Камбососа.
Он один из великих, я отдаю ему это уважение", - написал Стивенсон.
Nigga that would be the easiest night of my life.. Like taking candy from a baby he know that which is why he chose Kambosos 🥱 He one of the greats tho I’ll give him that respect https://t.co/dMmQaTs0df— Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) July 16, 2024
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