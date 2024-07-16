"Я побольше шишка": Стивенсон сделал заявление по поводу Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон вступил в перепалку с болельщиком.

Один из фанатов заявил, что чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко является более крупной звездой, чем американец.

"Лома - большая шишка. У него есть пояс, он член Зала славы. Это то, что привело его к бою с Дэвисом", - написал фанат в Х.

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Стивенсон не согласился с этим тезисом.

"Я шишка побольше, чем Лома. Пойди и проверь цифры".

I’m more of a draw then Loma go check the numbers https://t.co/TvSe8l4OIU — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) July 15, 2024

Ранее Стивенсон спрогнозировал, кто победит в бою Ломаченко - Дэвис.

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