"Я побольше шишка": Стивенсон сделал заявление по поводу Ломаченко
Американец пытается доказать свое величие.
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон вступил в перепалку с болельщиком.
Один из фанатов заявил, что чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко является более крупной звездой, чем американец.
"Лома - большая шишка. У него есть пояс, он член Зала славы. Это то, что привело его к бою с Дэвисом", - написал фанат в Х.
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Стивенсон не согласился с этим тезисом.
"Я шишка побольше, чем Лома. Пойди и проверь цифры".
I’m more of a draw then Loma go check the numbers https://t.co/TvSe8l4OIU— Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) July 15, 2024
Ранее Стивенсон спрогнозировал, кто победит в бою Ломаченко - Дэвис.
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