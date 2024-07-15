Портер оценил шансы Ломаченко на победу в бою с Дэвисом
Экперт озвучил процентное соотношение боксеров на успех.
Бывший чемпион мира Шон Портер поделился мнением о возможном поединке обладателя титула IBF в легком весе Василия Ломаченко против чемпиона WBA Джервонты Дэвиса.
По словам эксперта, Дэвис фаворит, но представитель Украины все равно имеет шансы на успех.
Читай также: "Сбросить с трона": Оскар Де Ла Хойя сделал дерзкий прогноз на бой Ломаченко - Дэвис
"Это очень хороший бой. Сейчас мне немного сложно представить победу Ломы в этом поединке.
Если бы мне пришлось оценивать в процентах, то, возможно, 65-35 в пользу Дэвиса", - сказал Портер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Ранее Хирн сделал прогноз на бой Ломаченко - Дэвис.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!