Портер оценил шансы Ломаченко на победу в бою с Дэвисом

Бывший чемпион мира Шон Портер поделился мнением о возможном поединке обладателя титула IBF в легком весе Василия Ломаченко против чемпиона WBA Джервонты Дэвиса.

По словам эксперта, Дэвис фаворит, но представитель Украины все равно имеет шансы на успех.

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"Это очень хороший бой. Сейчас мне немного сложно представить победу Ломы в этом поединке.

Если бы мне пришлось оценивать в процентах, то, возможно, 65-35 в пользу Дэвиса", - сказал Портер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Хирн сделал прогноз на бой Ломаченко - Дэвис.

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