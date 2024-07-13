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"Сбросить с трона": Оскар Де Ла Хойя сделал дерзкий прогноз на бой Ломаченко - Дэвис

Известный специалист предсказывает американцу успех.
Сегодня, 13:00
Оскар Де Ла Хойя / Getty Images
Оскар Де Ла Хойя / Getty Images

Промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился мнением по поводу возможного боя между чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом и обладателем титулов IBF, IBO Василием Ломаченко.

По словам специалиста, американец имеет все шансы победить представителя Украины.

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"Это будет хороший поединок. Джервонта – молодой, а Лома немного потерял форму.

Я не вижу в этом неуважения, так происходит – тебя настигает старость. Это отличный момент для Дэвиса, чтобы сбросить Ломаченко с трона", - приводит слова промоутера ESNEWS.

Ранее Хирн сделал прогноз на бой Ломаченко - Дэвис.

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