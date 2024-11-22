НХЛ: Бостон с трудом победил Юту, Коламбус переиграл Тампу-Бэй в "голевой перестрелке"

В рамках регулярного сезона национальной хоккейной лиги в ночь с 21 на 22 ноября состоялось 10 матчей.

Примечательно, что ни в одном из сегодняшних поединков не случилось разгрома. 1 из них дошел до овертайма, а еще 1 до буллитов.

Бостон - Юта 1:0

Шайбы: Линдхольм, 32

Вашингтон - Колорадо 1:2

Шайбы: Дюбуа, 17 - Рантанен, 34, Вуд, 43

Детройт - Айлендерс 2:1

Шайбы: Берггрен, 55, Реймонд, 59 - Холмстрем, 5

Коламбус - Тампа-Бэй 7:6

Шайбы: Монахен, 13, Воронков, 21, Джонсон, 22, Веренски, 22, 61, Чинахов, 25, Джонсон, 50 - Пойнт, 1, Хейгел, 3, Эткинсон, 11, Чеффи, 22, Сирелли, 26, Гики, 51

Нью-Джерси - Каролина 4:2

Шайбы: Братт, 14, 54, Нейсен, 20, Хэмилтон, 10, - Рослович, 8, Свечников, 41

Оттава - Вегас 2:3

Шайбы: Годетт, 47, Батерсон, 52 - Айкел, 6, Хауден, 30, Дорофеев, 49

Сент-Луис - Сан-Хосе 2:2 (по буллитам - 1:0)

Шайбы: Уокер, 1, Кайру, 31 - Веннберг, 8, 59

Чикаго - Флорида 3:1

Шайбы: Терявяйнен 2, Смит, 30, Н.Фолиньо, 59 - Райнхарт, 30

Эдмонтон - Миннесота 3:5

Шайбы: Драйзайтль, 1, Перри, 26, Скиннер, 59 - Болди, 9, М.Фолиньо, 23, Юханссон, 29, Гудро, 37, 49

Калгари - Рейнджерс 3:2

Шайбы: Коронато, 7, Шарангович, 28, Зари, 50 - Лафренье, 36, Кулли, 37

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