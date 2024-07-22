"Он убьет его": Линарес сделал прогноз на бой Дэвис - Стивенсон, вспомнив Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес поделился мнением по поводу возможного боя в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Шакуром Стивенсоном.

По словам именитого боксера, у Василия Ломаченко больше шансов победить Дэвиса, чем у Шакура.

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"Если Джервонта подерется с Шакуром, то это будет легкий бой для него. Мне нравится Стивенсон, но с ним сейчас происходят какие-то безумные вещи.

Для меня более волнительно увидеть противостояние Ломы и Танка. Если поединок против Шакура состоится, то это будет легко для Дэвиса. С Шакуром Джервонта сможет делать все что захочет. Он может победить как решением, так и нокаутом. Танк может убить этого парня", - приводит слова Линареса Ring News 24.

Ранее менеджер Ломаченко сделал громкое заявление о его будущем.

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