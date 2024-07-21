"Пытались кинуть": Экс-чемпион назвал неожиданную причину отказа Ломаченко драться с Дэвисом

Известный боксер предположил, почему представитель Украины не захотел выходить в ринг.

Бывший чемпион мира Ише Смит высказался об отказе обладателя титула IBF в легком весе Василия Ломаченко от боя с чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом.

По его мнению, боксер из Украины мог отклонить предложение о поединке из-за того, что ему предложили слишком маленький гонорар.

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"Похоже, что Лому пытались кинуть на деньги, и он сказал: "На х*р это, я буду отдыхать". У меня нет информации, но так кажется, если читать между строк.

Кидок на деньги с "Танком" мог быть очень серьезной проблемой. Допустим, если бы Лома получил 20 миллионов, а "Танк" - 30-40 миллионов, то я не думаю, что его обрадовали бы эти цифры.

Это также могла быть тактика затягивания переговоров. Я это понимаю. Вы, ребята, не знаете, как работает эта игра", - написал Смит в сети Х.

Ранее были названы три потенциальных соперника Дэвиса после отказа Ломаченко.

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