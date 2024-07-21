iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Названы три потенциальных соперника Дэвиса после отказа Ломаченко

Джервонте придется изменить планы из-за нежелания немотивированного Василия драться.
Сегодня, 15:28
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО) займется поисками нового соперника из-за отказа обладателя пояса IBF Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) провести объединительный бой.

Переговоры между сторонами были окончательно прекращены после того, как менеджер боксера из Украины Эгис Климас сообщил, что у его клиента сейчас нет настроения и мотивации для поединка и что он не собирается выходить в ринг в этом году.

Читай также: "Нет мотивации": Менеджер Ломаченко сделал громкое заявление о его будущем

Как сообщает обозреватель ESPN Майк Коппинджер, после отказа Ломаченко Дэвис рассматривает три варианта для следующего боя. "Танк" может провести реванш против Исаака Круса (26-2-1, 18 КО), встретиться в ринге с Уильямом Сепедой (31-0, 27 КО) или устроить объединительный поединок с обладателем титула Шакуром Стивенсоном (22-0, 10 КО).

Ранее тренер Дэвиса жестко отреагировал на планы Ломаченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон исаак крус

Статьи по теме

Тренер Дэвиса намекнул на наиболее вероятного соперника после отказа Ломаченко Тренер Дэвиса намекнул на наиболее вероятного соперника после отказа Ломаченко
"Пытались кинуть": Экс-чемпион назвал неожиданную причину отказа Ломаченко драться с Дэвисом "Пытались кинуть": Экс-чемпион назвал неожиданную причину отказа Ломаченко драться с Дэвисом
Экс-защитник Динамо объявил о завершении карьеры в сборной Экс-защитник Динамо объявил о завершении карьеры в сборной
Завацкая пробилась в основную сетку турнира в Праге Завацкая пробилась в основную сетку турнира в Праге
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа17:59
Экс-защитник Динамо объявил о завершении карьеры в сборной
Теннис17:58
Завацкая пробилась в основную сетку турнира в Праге
Формула 117:50
Гран-при Венгрии: Пиастри завоевал первую победу
Формула 117:45
Первая победа Пиастри и юбилейный подиум Хэмилтона: результаты Гран-при Венгрии
Европа17:34
Тен Гаг высказался о работе МЮ на трансферном рынке под руководством новых владельцев
Теннис16:59
Надаль проиграл в своем первом за два года финале
Бокс16:58
Тренер Дэвиса намекнул на наиболее вероятного соперника после отказа Ломаченко
Бокс16:39
"Пытались кинуть": Экс-чемпион назвал неожиданную причину отказа Ломаченко драться с Дэвисом
Европа16:17
Экс-полузащитник Барселоны перейдет в саудовский клуб
Лига конференций16:05
Полесье отправилось на сбор в Польшу для подготовки к матчу с Олимпией в Лиге конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK