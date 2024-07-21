Названы три потенциальных соперника Дэвиса после отказа Ломаченко

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО) займется поисками нового соперника из-за отказа обладателя пояса IBF Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) провести объединительный бой.

Переговоры между сторонами были окончательно прекращены после того, как менеджер боксера из Украины Эгис Климас сообщил, что у его клиента сейчас нет настроения и мотивации для поединка и что он не собирается выходить в ринг в этом году.

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Как сообщает обозреватель ESPN Майк Коппинджер, после отказа Ломаченко Дэвис рассматривает три варианта для следующего боя. "Танк" может провести реванш против Исаака Круса (26-2-1, 18 КО), встретиться в ринге с Уильямом Сепедой (31-0, 27 КО) или устроить объединительный поединок с обладателем титула Шакуром Стивенсоном (22-0, 10 КО).

Ранее тренер Дэвиса жестко отреагировал на планы Ломаченко.

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