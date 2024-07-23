"Это уже не впервые": Брэдли раскритиковал Ломаченко

Бывший чемпион двух дивизионов Тимоти Брэдли высказался по поводу срыва боя в легком весе между Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом.

По словам эксперта, украинец и раньше отказывался от поединков.

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"Некоторые называют это уткой, что Ломаченко уклоняется от поединка. Возможно это так, но я думаю, что все намного глубже.

Просто я смотрю на то, как он себе ведет. Могу сказать, что это уже не впервые. Это второй раз. Шакур был частью Top Rank и хотел этого боя. Ломаченко вышел и практически сказал: "Я не хочу драться прямо сейчас". Так что он сначала уклонился от Шакура, а потом от Дэвиса", - приводит слова Брэдли Boxing News 24.

Ранее была названа причина, почему Ломаченко отказался от боя с Дэвисом.

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