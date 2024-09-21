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На Киевщине открыли школу бокса Александра Гвоздика

Украинский экс-чемпион присутствовал на презентации отреставрированного зала.
Сегодня, 16:02
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk

В субботу, 21 сентября, на Киевщине состоялось открытие школы бокса имени бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика (20-2, 16 KO).

Спортивное учреждение было открыто в городе Белая Церковь Киевской области.

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Школа бокса была организована в полностью отреставрированном зале, который был оснащен новым оборудованием.

Гвоздик присутствовал на торжественном открытии и вручил подарки детям, которые имеют достижения в боксе.

Занятия в новом зале для посетителей будут бесплатными, сообщает Моя Київщина.

Ранее Гвоздик назвал виновника своего поражения в бою против Бетербиева.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

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