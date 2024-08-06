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"Сомнения 100% есть": Гвоздик оценил шансы Ломаченко против Стивенсона и Дэвиса

Экс-чемпион высказался о шансах Василия в потенциальных объединительных боях.
Сегодня, 15:22
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Александр Гвоздик поделился мыслями о возможных боях чемпиона по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко против Шакура Стивенсона и Джервонты Дэвиса, которые владеют поясами WBC и WBA соответственно.

По его словам, он не может быть полностью уверенным в успехе представителя Украины, но считает, что тот способен удивить.

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"Кого считаю фаворитом? Затрудняюсь сказать, но сомнения относительно Василия в этом бою у меня 100% есть.

Однако Лома - это очень крутой спортсмен и большой мастер, который может удивить на закате своей карьеры всех топовых боксеров, учитывая Стивенсона и Джервонту "Танка" Дэвиса", - приводит слова Гвоздика Sport-express.ua.

Ранее Шакур Стивенсон наехал на Василия Ломаченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Александр Гвоздик Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон

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