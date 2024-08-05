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"Он трус": Стивенсон наехал на Ломаченко

Американец настаивает на поединке с представителем Украины.
Сегодня, 18:15
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о своей встречи с обладателем титула IBF в его дивизионе Василием Ломаченко.

Американец и украинец устроили перепалку на вечере бокса Теренс Кроуфорд - Исраил Мадримов.

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"Опять же, он ссыкло. Ломаченко стал крутым за пределами ринга, но я сказал ему: "Давай устроим бой". 

Я бы хотел организовать поединок, но кажется, что он не хочет драться со мной. Ломаченко притворяется, что хочет подраться со мной вне ринга", - сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее Ломаченко объяснил причину перепалки со Стивенсоном.

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