"Он трус": Стивенсон наехал на Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о своей встречи с обладателем титула IBF в его дивизионе Василием Ломаченко.

Американец и украинец устроили перепалку на вечере бокса Теренс Кроуфорд - Исраил Мадримов.

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"Опять же, он ссыкло. Ломаченко стал крутым за пределами ринга, но я сказал ему: "Давай устроим бой".

Я бы хотел организовать поединок, но кажется, что он не хочет драться со мной. Ломаченко притворяется, что хочет подраться со мной вне ринга", - сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее Ломаченко объяснил причину перепалки со Стивенсоном.

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