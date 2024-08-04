"Хочет использовать мое имя": Ломаченко объяснил причину перепалки со Стивенсоном

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко рассказал, почему едва не подрался после словесной перепалки с обладателем пояса WBC Шакуром Стивенсоном во время вечера бокса в США.

По его мнению, американец хочет добиться боя с ним, чтобы на его имени заработать.

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"Он просто хочет денег. Спрашивал у меня о бое. Хочет использовать мое имя, чтобы заработать деньги. Вот и все.

Что я сказал ему? Окей, давай драться прямо сейчас. Буду ли я рассматривать этот бой, когда вернусь после паузы? Конечно", - сказал Ломаченко в комментарии DAZN Boxing.

Ранее Стивенсон оценил шансы на бой с Ломаченко.

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