Стивенсон оценил шансы на бой с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о возможном поединке против обладателя титула IBF в его дивизионе Василия Ломаченко.

По словам американца, представитель Украины не хочет выходить с ним в ринг.

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"У нас было время для того, чтобы наши пути пересеклись. Я всегда говорил, что Василий Ломаченко - чертовски хороший боец. Я равнялся на него в начале карьеры. Я смотрел много его записей, фильмом о нем, учился у него.

Но он разочаровал меня многими шагами, которые сделал с тех пор. Кажется, что он не хочет, чтобы наш бой состоялся", - сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее Усик впервые отреагировал на отказ Ломаченко от боя против Дэвиса.

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